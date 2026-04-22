地元メディアの司会者も「食べないで」と注意喚起メジャーリーグの球場で販売されている奇抜なグルメが大きな話題となっている。トロントに本拠地を置くブルージェイズが、今シーズンも青いマヨネーズと綿菓子をトッピングした特製のフライドポテトを販売した。あまりにも癖が強すぎる異次元の組み合わせの球場飯に対し、SNS上では「吐き気がする」などと批判的な声が次々と殺到する事態となっている。議論の的となっている球