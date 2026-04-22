気温が上昇するこれからの時季は、軽やかでサラッと快適に穿けるボトムスがあると、一軍として活躍してくれそう。ゆるっとラフに穿けて大人コーデにも取り入れやすいワイドパンツを、今回は【グローバルワーク】からピックアップしました。夏まで使いやすい素材なので、ぜひワードローブに迎えて。 大人カジュアルの味方になるワイドパンツ 【グローバルワーク】「フレンチリ