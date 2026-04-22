3年間にわたってUnityでゲームを作り、自身が開発者であることを疑いすらしていなかったというダーク・トミック氏が、「たったひとつの質問で自分が開発者ではないことに気づかされた」と述べ、自身がいかに間違った方法でUnityについて学んできたかを説明しています。How I learned Unity the wrong way | Darko Unity - Unity Learning Communityhttps://darkounity.com/blog/how-i-learned-unity-the-wrong-wayトミック氏は3年