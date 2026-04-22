２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが、２２日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。悪徳商法にダマされた過去を明かした。この日は「詐欺＆悪徳商法にダマされやすい女＆疑り深い女」特集。高橋さんは「インスタで痛い目にあったことあります」と話し出すと、「バッジあるじゃないですか、（青い）認証バッジ、