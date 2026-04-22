◆パ・リーグ西武３―１ソフトバンク（２２日・ベルーナＤ）ソフトバンクは初回に１点を先制して以降、打線が振るわず逆転負け。３連敗で首位から陥落した。昨季まで得意としてきた先行逃げ切りの接戦にはならず、９日の西武戦（みずほペイペイ）以来、これで１０試合連続（４勝６敗）でセーブ機会のない試合となった。１１日の日本ハム戦（エスコン）で、クローザーの杉山一樹が左手をベンチで殴打しての骨折で離脱。チームは