◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）巨人が長野、前橋での中日２連戦で２連勝を飾った。先発のドラフト１位ルーキー竹丸は５回１失点１０奪三振で３勝目を挙げた。バッテリーを組んだのは大城。キャンプ中の実戦形式の練習以来。開幕後は初めて竹丸と組み、好リードで好投を引き出した。試合後、大城は竹丸について「真っすぐが良かったです。だから他の球種が生きました」と武器のチェンジアップなども