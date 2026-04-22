女優の岡崎紗絵が春らしいショットを披露した。岡崎は２２日に自身のインスタグラムを更新。出演番組を告知し、「桜満開の京都を満喫本当に美しかった！！」と京都でのロケの様子を公開した。満開の桜をバックに、グリーンのニットに白のジャケットとパンツ、ブラウンのロングコートを重ねた春コーデ。満面の笑顔を浮かべ、「なんと片桐仁さんも登場します！！ドクターホワイト以来の再会で嬉しかったです」と俳優・片桐仁