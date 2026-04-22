◆パ・リーグロッテ１―４オリックス（２２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・紅林弘太郎内野手が５回に決勝の３号３ランを放った。四球、犠打失策で無死一、三塁。相手にもらったようなチャンスで、毛利の初球を左中間へ運んだ。今季の３本塁打はすべて９番で記録。「外野フライでいいや、ぐらいの楽な気持ちでいけた」と最高の結果を喜んだ。この試合を終え、打率１割９分７厘。「この成績で試合に出ている方がお