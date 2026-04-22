北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、新設レーベル「RED ON」から第1弾作品となるシングル「ULTRA」をリリースした。【動画】Hiromitsu Kitayama「ULTRA」ミュージックビデオ「ULTRA」は、初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）、初回生産限定盤A（CD＋DVD）、初回生産限定盤B（CD＋Booklet）、通常盤（CD Only）の4形態でリリース。初回生産限定盤Aには表題曲「ULTRA」のミュージックビデオとメイキング映像、初回生産限定盤Bは「“U