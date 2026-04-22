6回、厳しい表情で試合を見つめるソフトバンク・小久保監督（右）＝ベルーナドームソフトバンクはまたも西武の高橋光を攻略できなかった。今季最少の3安打で得点は一回の栗原のソロだけ。小久保監督は「対策は考えていたが、それを上回る投球だった」と努めて冷静に話した。前回8日も八回まで2安打と苦しめられた相手右腕は、この日も変化球の精度が抜群だった。最大の好機は安打や四球でつくった1―2の三回2死満塁。4番柳田は