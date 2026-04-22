高市首相は21日、東京・九段北の靖国神社に真榊を奉納。参拝に関しては、中国や韓国の反発を回避するため見送った。 靖国神社では21日から春の例大祭が開催されている。高市首相は「内閣総理大臣高市早苗」の名前で真榊を奉納した。春の例大祭は23日までとなっているが、期間中の参拝は見送る方針だ。 過去には終戦の日や春秋の例大祭に合わせて参拝していたが、首相就任直前だった昨年の秋季例大祭では参拝せず、私費で玉串