卓球女子で東京、パリ五輪代表の平野美宇（26＝木下グループ）が22日、自身のインスタグラムを更新。人気アイドルのコンサートを鑑賞したことを報告した。平野は、「＝LOVEさんの8周年ツアー横浜スタジアム公演に参戦してきました。杏奈さん招待ありがとうございます」とし、人気アイドルグループ「＝LOVE」のコンサートを鑑賞したことを明かした。グループのリーダー・山本杏奈の招待だったこともうかがわせた。続けて「特