「広島０−２ヤクルト」（２２日、マツダスタジアム）広島・新井監督が試合後、途中交代した小園の状態について「病院に行っているから分からない、まだ」と話した。その後、球団が、打撲で骨には異常なしと診断されたと発表した。小園は三回に右手甲に死球を受け痛みにもん絶。治療を受けた後、プレーを続行していたが、五回の守備から途中交代した。試合前の時点で打率・１４３だったが、この日も安打を放って４戦連続安打