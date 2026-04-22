植物由来の堆肥を使った、自然に優しいイチゴづくりに取り組む男性。 日本の農業を盛り上げようと、情報発信も行っています。 島原市鎌田町にある観光農園「ほおばるファーム」は今、イチゴ狩りの真っ最中。 この農園の特徴は、品種の多さです。 今シーズンは「恋みのり」や「紅ほっぺ」など、15種類を栽培しています。 ※詳しくは動画をご覧ください 農園を営むのは、出田 雄大さん(38)。