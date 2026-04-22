◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―６阪神（２２日・横浜）阪神が、連夜の投壊で２連敗を喫した。先発の茨木が５回途中９安打５失点でノックアウト。救援陣も苦しみ、同点の８回にドリスが勝ち越し打を献上した。投手陣は前日に続いて練習前にマウンドを確認。藤川球児監督は、横浜スタジアムのマウンドへの対応の難しさを問われ「なんか『ブルペンより硬かった』というふうな表現はしていましたけど。本当にそれが事前の準備