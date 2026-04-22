◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）中日のドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）が３回４失点（自責３）で、プロ３度目の先発でも初勝利をつかめなかった。「チームに対して役割を果たせなかったことをすごく悔しく思います。四球から打たれる、毎回そう。もうちょっと考えて野球をしたい」と唇をかんだ。２回は先頭の平山をストレートの四球で歩かせ、１死一、三塁から佐々木の適時打で先取点を献上