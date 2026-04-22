◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）巨人の石塚裕惺内野手が「３番・遊撃」でプロ初スタメンを果たし、２回に右越えの２点三塁打で初長打、初打点をマークした。ヒーローインタビューでは４三振に反省しきりも、近未来のスター候補が存在感を発揮した。以下、石塚のヒーローインタビュー。ー初打点をマーク。「イズ（泉口）さんがああいう形になってしまって、僕にチャンスが回ってきて、イズさんの代わりに