◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）巨人が長野、前橋での中日２連戦で２連勝を飾った。先発竹丸は５回１失点１０奪三振で３勝目。３番・遊撃でプロ初スタメンの石塚はプロ初打点となる２点三塁打を放った。試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。―竹丸は５回１失点１０奪三振。「チェンジアップが効果的に効いていたので。それが良かったんじゃないですかね」―球数が多かった。「９７球までい