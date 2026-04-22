国会議事堂（資料写真）国家情報局を設置する法案を審議した２２日の衆院内閣委員会で、赤間二郎国家公安委員長（衆院神奈川１４区）は同局業務として違法な情報収集など首相や官房長官から不当な指示を出された場合には「公安委員長の責務として法令に反するようなことはさせない」と明言した。中道改革連合の後藤祐一氏（比例南関東）に答弁した。赤間委員長はプライバシー保護を巡っても「憲法１３条の幸福追求権を根拠とし