巨人が２２日の中日戦（前橋）に５―１で勝利し連勝。ヤングＧの連日の?大ハッスル?に阿部慎之助監督（４７）が賛辞を送った。投げては今季３度目の先発となったドラフト１位ルーキー・竹丸が躍動。５回６安打１失点、１０奪三振と三振の山を築くと、打っては両チーム無得点の２回に佐々木の適時打、「３番・遊撃」でプロ初となる先発出場した石塚の２点適時三塁打などから一挙４点を先制した。前日には試合前練習中に泉口が