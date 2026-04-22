【モデルプレス＝2026/04/22】元日向坂46の齊藤京子が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのペペロンチーノを公開した。【写真】28歳元日向坂「お店レベル」ホタルイカに菜の花…具沢山ペペロンチーノ公開◆齊藤京子、手作りペペロンチーノ公開齊藤は「ホタルイカと菜の花のペペロンチーノ作ってみました 感動的に美味しかった」とコメントし、たくさんのホタルイカと菜の花が入った、白い器に盛りつけられた手作