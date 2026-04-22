【モデルプレス＝2026/04/22】フリーアナウンサーの岡副麻希が4月21日、自身のInstagramを更新。娘とのシュウマイ作りの様子を披露し、反響を呼んでいる。【写真】33歳フリーアナ「真似したい」1歳娘とのシュウマイ作りの様子公開◆岡副麻希、娘とのシュウマイ作り公開岡副は「今日は母の命日 3年が経ちました」と報告し、今でも会いたい気持ちは変わらないものの、月日が経つにつれて不思議と母親の存在を近くに感じるようになっ