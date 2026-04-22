NHK朝の連続テレビ小説『おむすび』では元ヤンキーで若くして結婚した専業主婦、『MIU404』では警察で女性初の機動隊長のシングルマザーを演じた麻生久美子さん。2026年4月期の水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中にー（以下、月夜行路）』（日本テレビ系水曜夜10時〜）では、大学生の娘と高校生の息子、出版社勤務の夫家族がいる専業主婦・涼子を演じている。このドラマは、波瑠さんと麻生さんW主演の「文学ロードミステリー