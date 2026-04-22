２２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）【新華社瀋陽4月22日】抗米援朝戦争（朝鮮戦争）で犠牲になった中国人民志願軍の烈士12人の遺骨と遺物が22日、韓国から中国に帰還した。遺骨の返還は今回で13回目。２２日、烈士の遺骨を乗せ、遼寧省の瀋陽桃仙国際空港に到着した中国空軍の輸送機「運２０Ｂ（Ｙ−２０Ｂ）」。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）２２日、烈士の遺骨を乗