ハロー！プロジェクトに所属する9人組グループ・BEYOOOOONDSの平井美葉さん（26）が22日、公式サイトで体調に関する報告を発表しました。公式サイトは「メンバーの平井美葉ですが、半年ほど前から、光や音に対する感覚過敏をはじめとする不調が続いており、医師の診察を受けながら経過を見てまいりました。その結果、医師の指導のもと、当面の間ステージおよびイベント出演時には、照明などの影響を軽減するためのグラスを装着した