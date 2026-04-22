フランスの俳優・ジャン・レノさん（77）が22日、ひとり舞台『らくだ』の合同取材会に登場。日本で上演する理由を明かしました。ジャン・レノさんといえば、孤独な殺し屋を演じた映画『レオン』などで日本でも人気の俳優です。今回東京芸術劇場で開催される舞台は、ジャン･レノさんが人生で影響を受けた出会いや出来事を、歌とひとり芝居で描き出す、自叙伝のような作品になっているといいます。ジャン・レノさんは芝居の内容につ