土屋太鳳、佐藤勝利出演のテレビ朝日ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊」第３話が２２日に放送された。今回は警視庁と山梨県警が縄張り争い。犬猿の間柄の設定で、捜査に来た警視庁を追い返そうとする山梨県警の中に謎の男が。捜査一課長として登場した色白の男が、「山梨県警ナメると痛い目にあうぞ！」「とっとと山梨から出て行け！」と怒鳴った。正体は、あまり知られていない「素顔のコウメ太夫」。第３話のゲスト