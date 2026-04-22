タレント・はるな愛（53）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。SNS上の噂を信じて、一泊60万円の宿に宿泊したことを明かした。この日のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女」。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「愛ちゃんもダマされやすそうだもんな」と言われたはるなは「SNSで、去年やったかな」とし、昨年7月5日に大災害が起きるという噂がネット上で流れたこと