俳優のファーストサマーウイカ（35）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、SNS上の情報を信じないあまりに、失礼な言動を取ってしまったと明かした。この日のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女」。ウイカは「SNSに本当のことなんてほとんどないワケですよ」とバッサリ。「ええ〜っ！」と言う共演者に「お写真を上げる時も加工されるでしょ。写真っていうのは、全てSNS上は偽りだと思