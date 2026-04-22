「広島０−２ヤクルト」（２２日、マツダスタジアム）ヤクルトが接戦を制した。打線は初回一死位置三塁で、広島・大瀬良の暴投の間に１点を先制。四回１死二、三塁の好機では、投手の山野の中犠飛で２点目を奪った。先発の山野は６回５安打無失点。二回は２死満塁で平川を投ゴロに打ち取ってピンチを脱した。その後は継投で相手に得点を与えなかった。