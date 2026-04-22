子育て支援や経済的なメリットを目的とした親世代との同居は、将来の家守りを見据えた合理的な選択肢となっています。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、愛知県新城市在住・28歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆