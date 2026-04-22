新しい季節を迎えたのを機に、心機一転、お金を貯めたい、金運アップを目指したいと言う人は多いと思います。「根性があればお金は貯められる！」というのは昔の話。根性論ではなく、心をどう整えれば金運アップを目指せるのか考えてみましょう。今回は、金運アップのための心理面やマインドにスポットをあてて解説します。「どうせ貯まらない……」は一番NGまず、いくら心を整えたとしてもマインドだけでは「お金は貯まらない」「