兵庫県姫路市のご当地アイドルグループ・KRD8の宮脇舞依さんは4月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。衝撃的なコスプレ姿を公開し、話題となっています。【写真】「ミャクミャク様がこんなスタイル良く美人化するとは」「スタイルが違いすぎる」宮脇さんは「海辺の演出に憧れて………まねしちゃった」とつづり、2枚の写真を投稿。大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが浜辺を歩く姿をコスプレで再現しました。着ぐるみ