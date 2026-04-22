Image: RAYMOND WONG / GIZMODO US スマートグラス業界を牽引するMeta。Samsung（サムスン）、Google（グーグル）も参入を表明しており、プロジェクトをチラ見せしつつ、今年から来年には何かしらモノが登場しそう。最近では、Apple（アップル）のスマートグラスの噂も内容が濃くなってきました。テック業界がスマートグラスに着目しているのは明らかですが、その市場にはリスクもあります。