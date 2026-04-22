北海道帯広警察署は、いずれも自称の帯広市に住む会社員の男（30）を器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。男は2026年4月22日正午ごろ、帯広市大通南10丁目の路上に駐車していた車のフロントガラスを何らかの方法で割った疑いが持たれています。被害者の女性が用事を済ませ、車に戻ってきたところ、フロントガラスにヒビが入っているのを見つけ、警察に通報しました。駆けつけた警察が、車の状況や目撃情報などを確認し、現場のす