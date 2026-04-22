りそなグループB1 長崎ヴェルカは22日、ホームで島根スサノオマジックと対戦し、106-74で大勝しました。 これで今シーズンの西地区2位以上が確定。 2位の名古屋Dが敗れたため西地区優勝へのマジックを1とし、王手をかけました。 次節は25日と26日、アウェーでファイティングイーグルス名古屋と対戦します。