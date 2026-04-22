元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、SNSでダマされたことを明かした。この日のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女」。高橋さんは「SNSにダマされることがあって、体操の内村航平さん、ずっとフォローしているつもりだったら、実は偽物のアカウントだった。周りの人が気付いて、成ちゃん、それ偽アカウントだよって」と語っ