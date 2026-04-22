◇セ・リーグ阪神6―7DeNA（2026年4月22日横浜）阪神は連夜の打撃戦に敗れた。先発の茨木が初回に4点を奪われたが、2回に大山がソロを放ち、3回にも2打席連発となる満塁弾で一時は逆転に成功。しかし6―6の8回にドリスが1失点して接戦を落とした。前夜も9―16で打ち負けており、敵地で2連敗。首位奪還はまたもならなかった。