◇東都大学野球春季リーグ戦中大3―9亜大（2026年4月22日神宮）東都大学野球の春季リーグ戦が行われ、中大は3―9で亜大に敗れた。開幕から3カードを終えて勝ち点はゼロ。ただ、1部残留を目指す残り2カードに向けて明るい材料もあった。最速147キロ右腕・佐々木広太郎投手（2年＝仙台育英）がリーグ戦デビューし、1回を無安打無失点に封じた。「緊張はなくて、自分がゼロで抑えることで少しでも逆転につなげようという