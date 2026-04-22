タレントの新山千春（45）が、14歳年下の夫と寄り添う仲むつまじい2ショットを公開し、注目を集めている。【映像】新山千春の水着姿や14歳年下夫の2ショット（複数カット）2004年に元プロ野球選手の黒田哲史と結婚した新山。2006年に長女・もあが誕生したが、2014年に離婚を発表していた。2023年11月には、マッチングアプリで知り合ったという14歳年下の一般男性との再婚を報告。2025年9月1日に更新したInstagramでは、家族