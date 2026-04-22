２０２２年にステージ３の頸（けい）部食道がんの重複がんが判明し、化学治療などを経て、２３年に寛解した女優の秋野暢子が、定期健診を受けたことを報告した。秋野は２２日、自身のインスタグラムを更新。「さて定期検診が始まります。まずは内視鏡続いて造、影剤ＣＴ合間に血液検査（これが上手くいくかな）続いて放射線ドクターの診察と続きます。無事に終わりますように。頑張ります」と記し、マスクに黒いキャ