◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―６阪神（２２日・横浜スタジアム）２人組ロックバンドのＴｈｉｓｉｓＬＡＳＴが阪神戦後にライブパフォーマンスを行った。試合はこの日も点の取り合いとなり、試合終了は午後９時を回った。ヒーローインタビューなどが行われ、規定の午後９時４０分が迫る中、午後９時３８分に無事ライブが始まった。２１日にはアーティストの龍玄とし（Ｔｏｓｈｌ）のライブパフォーマンスが予定されて