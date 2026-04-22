テレビ朝日の佐々木若葉アナウンサーが衣装ショットを公開した。佐々木アナは２２日に自身のインスタグラムを更新。「本日もお疲れ様です！月曜日は大きな地震があり、不安な時間を過ごした方も多いことと思います。引き続きお気をつけください」と書き出すと、「昨日今日と黄砂が飛んでいるようですね。みなさん体調はお変わりないですか？私はアレルギー体質なので、外出時のマスク着用、洗濯物の部屋干し、帰宅したらすぐに