【モデルプレス＝2026/04/22】EXILEが2026年4月21日・22日、東京ドームにて「EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜」を開催。ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、MATSU、USA、MAKIDAIが22日公演の前に行われた囲み取材に応じ、後輩との交流について語った。【写真】MAKIDAIが絶賛したFANTASTICSメンバー◆「EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜」2025年に開催されたEXILE8度⽬の全国ドーム