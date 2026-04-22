山本由伸 PHOTO:Getty Images ＜2026年4月21日(日本時間22日) サンフランシスコ・ジャイアンツ対ロサンゼルス・ドジャース＠オラクル・パーク＞ ドジャースの山本由伸投手(27)が、敵地で行われたジャイアンツ戦に先発登板し、7回101球で6安打3失点、7奪三振、2四球で2敗目を喫した。 初回、4安打を集中され3点を失ったが2回以降は2安打無失点と修正し、今季5戦連続のクオリティ・スタート(6イニング