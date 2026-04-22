スノーボード男子ビッグエアで、2月のミラノ・コルティナ五輪金メダルの木村葵来（ムラサキスポーツ）が22日、東京都内で行われた契約を結ぶヨネックス主催の祝勝会に出席。「大会に向けて、ただひたすら練習していたが、その中でも楽しさを見つけることで、より競技に熱を入れて練習できた。反省も踏まえて、オフを過ごしたい」とシーズンを振り返った。金メダリストとなり、各種表彰式やメディア出演に引っ張りだこの木村。