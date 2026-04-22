「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが競り勝ち、今季初の５連勝とした。６−６の八回１死一、二塁、勝又が右前タイムリーを放ち勝ち越した。打線は一回、６本の長短打を浴びせる猛攻で、一挙４点を先制。しかし３点リードの三回、２四球と守りのミスでピンチを招き、大山に２打席連続アーチとなる逆転満塁弾を浴びた。その裏、佐野が右越えソロを放ち、すぐさま同点。六回、代打・宮崎の犠飛で１