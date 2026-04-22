◇パ・リーグオリックス4―1ロッテ（2026年4月22日ZOZOマリン）昨年7月4日以来、292日ぶりの単独首位浮上に、オリックス・岸田監督は「怪我人も多く、満身創痍なところもある中でみんな本当に頑張ってくれていますよね」と選手らを称えた。この日も初回に大城が左足首を痛めて途中交代。患部にテーピングを施し、自力で歩いてチームバスへ向かう姿に、指揮官も「大丈夫かな…」と思わず漏らした。山下、宮城らの離脱がク