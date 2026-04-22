◇セ・リーグヤクルト２ー０広島（2026年4月22日マツダ）ヤクルトの守護神・キハダが9回を締め、初登板から9試合連続セーブ。自身のプロ野球記録を伸ばした。2―0の9回に登板、先頭打者に四球を与えると、2死から安打を許した。盗塁で走者が進み二、三塁のピンチとなったが、最後は平川を空振り三振に仕留めた。今季が来日1年目の助っ人左腕は、19日の巨人戦で初登板から8試合連続セーブ。22年に大勢（巨人）がマーク