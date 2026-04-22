「広島０−２ヤクルト」（２２日、マツダスタジアム）広島が今季２度目の完封負けを喫した。１２球団ワーストのチーム打率となっている攻撃陣はまたしてもつながりを欠いた。相手先発・山野にかわされた。二回は佐々木の二塁打を皮切りに２死満塁の好機を迎えたが、ドラフト１位・平川が投ゴロに倒れて無得点。五回は２死二塁までこぎつけるも途中出場の中村奨が投ゴロに打ち取られて得点をあげることができなかった。試合